Am gestrigen Montag (18.

Mechernich (ots) - Dezember) wurde im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr die Seitenscheibe von einem abgestellten Pkw in der Rathergasse in Mechernich eingeschlagen.



Eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche, in welcher sich eine Geldbörse sowie eine geringe Summe Bargeld befand, wurde entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



