Ein zehnjähriger Junge ist am gestrigen Montag (18.

Schleiden-Gemünd (ots) - Dezember) gegen 13.25 Uhr auf seinem Schulheimweg in Höhe der Brabantstraße in Schleiden-Gemünd von einem Pkw angefahren worden.



Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.



Der noch unbekannte Fahrzeugführer wendete vor einem Wohnhaus, indem er rückwärts in eine Garageneinfahrt fuhr.



Hierbei übersah er den auf dem Gehweg befindlichen Jungen, welcher von der Kölner Straße kommend in Richtung der Von-Harff-Straße ging.



Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt von der Brabantstraße in Richtung der Dürener Straße fort.



Der Junge wurde bei der Kollision verletzt.



Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Pkw mit schwarzen Griffen gehandelt haben soll.



Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:



Wer kann ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer/in machen?



Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.



