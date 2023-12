Am Freitag, 15.12.2023 gegen 19:20 Uhr, eskalierte ein Streit um eine Guthabenkarte in einem Wettbüro in Euskirchen.

Euskirchen (ots) - Der Täter forderte vom Geschädigten dessen Guthabenkarte für das Wettbüro, damit er dort weiterspielen könne.

Da der Geschädigte die Karte nicht herausgeben wollte, zog der Täter ein Messer und stach zu.

Hiernach flüchtete er vom Tatort.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter in der Nähe des Tatortes in der Euskirchener Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Der Geschädigte wurde in ein nahes Krankenhaus zur Versorgung der Verletzung gebracht.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern an.



