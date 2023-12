Am Montag (18.

Zülpich (ots) - Dezember) wurde gegen 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dreikönigenstraße in Zülpich eingebrochen.



Unbekannte durchtrennten zunächst den Schließbolzen von einer Stahlgittertüre und hebelten im Nachgang eine dahinter befindliche Terrassentüre sowie eine weitere Schiebetüre auf.



Im Wohnhaus wurden Schubladen und Schränke durchsucht.



Aus dem Wohnhaus wurde Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



