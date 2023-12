Am Freitag (22. Dezember) ging ein 15-Jähriger gegen 18.15 Uhr von der Händelstraße in Euskirchen-Kuchenheim in Richtung der Kuchenheimer Straße.

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Zum gleichen Zeitpunkt näherten sich dem Jungen drei männliche Personen von hinten.



Eine Person hielt den 15-jährigen fest, schlug ihn mehrfach ins Gesicht und entriss dem Jungen eine Bauchtasche. In der Bauchtasche befand sich neben dem Handy auch die Geldbörse von dem 15-Jährigen.



Anschließend flüchteten die Personen über die Felder in Richtung Euskirchen.



Zwei Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- Männlich

- Ca. 16 Jahre

- Ca. 170 cm groß

- Sportliche Statur

- Schwarze Mütze

- Schwarze Oberbekleidung

- Schwarze Hose



2.Person:



- Ca. 185 cm groß - Blonde Haare - Schwarze Karl Kani Jacke -

Dunkle Hose



