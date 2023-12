Am Dienstag (19.

Zülpich-Geich (ots) - Dezember) versuchte ein Unbekannter gegen 19.50 Uhr in eine Wohnung eins Mehrfamilienhauses in der Walter-Voegels-Straße in Zülpich-Geich einzubrechen.



Er verschaffte sich Zutritt über die geöffnete Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses.



Anschließend suchte der Mann die Wohnung von einer 28-Jährigen im Dachgeschoss auf.



Als dort auf Klingeln und Klopfen niemand die Wohnungstüre öffnete, versuchte der Mann die Türe mit einer Scheckkarte zu öffnen.



Hierbei wurde der Unbekannte von der Bewohnerin, die die Geräusche bemerkt hatte und die Türe daraufhin öffnete, überrascht.



Der Mann ließ die Scheckkarte zu Boden fallen und schubste die Frau zur Seite.



Anschließend hob der Unbekannte die Karte auf und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.



Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.



Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- mitteleuropäischer Phänotypus

- helle Hautfarbe

- ca. 174 cm groß

- normale Statur

- 20 bis 25 Jahre alt

- helle Augen

- trägt süßlichen Herrenduft

- schwarze Oberbekleidung

- schwarze Unterbekleidung

- schwarzes Schuhwerk



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell