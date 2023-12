Am Samstag (02.Dezember) kam es gegen 19.20 Uhr auf der Landesstraße 204 in Höhe Paulushof aufgrund von Glätte zu einem Verkehrsunfall.

53940 Hellenthal (ots) - Ein 19-jähriger Mann aus Wiehl befuhr die Landesstraße 204 aus Rtg. Schmidtheim in Rtg. Milzenhäuschen. In einer Linkskurve geriet er aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 19-jährige und seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

- Pressestelle -



Telefon: 0 22 51 / 799-299

Fax: 0 22 51 / 799-90209



E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell