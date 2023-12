Gestern Morgen (21. Dezember) kam es um 7.20 Uhr auf der Kreisstraße 10 in Mechernich-Floisdorf zu einem Verkehrsunfall.

Mechernich-Floisdorf (ots) - Ein 17-Jähriger aus Heimbach befuhr die Kreisstraße 10 aus Floisdorf kommend in Fahrtrichtung Schwerfen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als er zurück auf die Fahrbahn gelangte, kam der Pkw ins Schleudern und rutschte auf die Mitte der Straße.



Dort kollidierte ein aus Schwerfen kommender 62-jähriger Mann aus Zülpich mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw.



Durch die Kollision rutschte der Pkw des Heimbachers auf den rechtsseitigen Seitenstreifen und kam dort zum Stillstand.



Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Der 17-Jährige ist im Besitz einer Ausnahmegenehmigung und dazu befugt, die getätigte Fahrt ohne eine Begleitperson durchzuführen.



