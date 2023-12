Am 14.

Schleiden-Herhahn (ots) - Dezember kam es gegen 17.10 Uhr auf der Einruhrer Straße in Schleiden-Herhahn zu einem Verkehrsunfall.



Eine 19-jährige Schleidenerin befuhr die Einruhrer Straße aus Fahrtrichtung Gemünd und beabsichtigte nach links in die Eckstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 31-Jährigen und kollidierte seitlich mit diesem.



Der 31-jährige Schleidener versuchte den Zusammenstoß zu verhindern und wich auf den neben der Fahrbahn befindlichen Parkplatz aus. Dort kollidierte er mit einem geparkten Pkw und kam in der Hauswand zum Stehen.



Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der geparkte Pkw blieb fahrbereit. Die Hauswand wurde leicht beschädigt.



Die 19-Jährige blieb unverletzt und der 31-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.



