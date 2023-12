Am Donnerstag (7.

Euskirchen (ots) - Dezember) kam es gegen 18.20 Uhr in Euskirchen auf dem Basingstoker Ring zu einem Verkehrsunfall.



Ein 63-jähriger Mann aus Erftstadt befuhr die Straße Im Auel und beabsichtigte nach rechts auf den Basingstoker Ring abzubiegen. Hierbei übersah er zwei Fußgänger, die bei Grün die Fußgängerampel überquerten.



Eine 44-jährige Euskirchenerin wurde von dem Pkw getroffen.



Der 63-Jährige gab an, dass er aufgrund der von innen beschlagenen Frontscheibe des Pkw die Fußgänger übersehen hatte.



