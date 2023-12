null.

Schleiden (ots) - Am Mittwoch (20. Dezember) kam es in der Bruchstraße in Schleiden-Gemünd gegen 13.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer.

Ein 53-jähriger Radfahrer aus Schleiden befuhr die Bruchstraße in Richtung der Urftseestraße.

Hier stieß der Radfahrer mit einem 61-jährigen Fußgänger aus Dahlem zusammen, der sich hinter dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw befand.

Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Fußgänger, woraufhin der Fahrradfahrer ins Schleudern geriet und mit dem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw fuhr.

Sowohl der Radfahrer als auch der Fußgänger stürzten und verletzten sich.



