In der Nacht von Freitag (8.

Bad Münstereifel (ots) - Dezember), 19 Uhr zu Samstag (9. Dezember), 4.50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße Webersbenden in Bad Münstereifel einzubrechen.



Hierbei versuchten die Unbekannten eine rückwärtig gelegen Fensterscheibe einzuschlagen und ein weiteres Fenster aufzuhebeln.



Die Fensterscheibe riss bei dem Schlag, die innenliegende Scheibe wurde jedoch nicht durchgeschlagen. Ebenfalls misslang der Hebelversuch.



Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude.



Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



