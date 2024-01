Im Zeitraum von Sonntag (31. Dezember), 19.30 Uhr bis Montag (1.

Mechernich/ Euskirchen-Niederkastenholz (ots) - Januar), 1 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentüre von einem Einfamilienhaus in der Straße In der Hardt in Mechernich auf.



Der Türrahmen der Terrassentüre wurde hierbei massiv beschädigt.



Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht.



Eine Geldkassette wurde aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld im oberen vierstelligen Euro Bereich und Goldschmuck entwendet.



Ebenso durchwühlten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (31. Dezember), 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Burgstraße in Euskirchen-Niederkastenholz.



Die Unbekannten gelangten über die Terrassentüre in das Einfamilienhaus und durchsuchten auch hier sämtliche Schubladen und Schränke.



Aus dem Wohnhaus wurden mehrere Ohrringe entwendet.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.



