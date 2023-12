Am gestrigen Mittwoch (20. Dezember) sprach eine junge Frau gegen 16.50 Uhr einen 56-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Marienau in Mechernich bezüglich einer angeblichen Spendenaktion für Taubstumme an.

Mechernich/Euskirchen (ots) - Während des Ansprechens versuchte die Frau mit der Hand in seine Jackentasche zu greifen. Als der Mann dies bemerkte, entfernte sich die Frau zügig vom Parkplatz.



Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:



- asiatischer Phänotyp

- weiblich

- circa 15 bis 18 Jahre alt

- dunkle schwarze Haare

- schmal

- schwarze Lederjacke mit hellen Kragen

- helle Jeans

- schwarze Mütze



Ein weiterer Betrugsfall dieser Art ereignete sich gestern gegen 14 Uhr in Euskirchen auf dem Rüdesheimer Ring.



Hier übergab ein 60-jähriger Mann zwei Unbekannten für eine Spende einen 50 Euro Schein.



Da er jedoch nur 20 Euro spenden wollte, sollten die Unbekannten das Geld wechseln. Diese flüchteten jedoch mit dem Geldschein.



Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche. Die Betrüger täuschen ihre Behinderung vor.



Es handelt sich auch bei vergleichbaren Fällen in der Regel um Trickbetrüger, welche mir ihrer Vorgehensweise Mitleid erregen wollen, um so Geldspenden zu erhalten.



Bleiben Sie aufmerksam und geben Sie den Betrügern keine Chance.



Seien Sie kritisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen und um Spenden gebeten werden.



Die Betrüger behaupten, für einen gemeinnützigen Zweck zu sammeln und beabsichtigen so, an ihr Geld zu gelangen.



Informieren Sie sich erst über die Seriosität der Person oder einer Spendenorganisation, bevor Sie sich mit einer Spende beteiligen.



Lassen Sie sich nicht von aufdringlichen und hartnäckigen Betrügern zu einer Spende hinreißen.



Händigen Sie auf keinen Fall Bargeld oder andere Wertgegenstände aus.



