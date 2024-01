Im Zeitraum von Samstag (23. Dezember), 19 Uhr bis Donnerstag (28.

Bad Münstereifel (ots) - Dezember), 12 Uhr, wurde in zwei weitere Weihnachtsverkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Münstereifel eingebrochen.



Bei einem Maronenverkaufsstand wurde eine angebrachte Plane von Unbekannten zur Seite geschoben und aus dem Verkaufsstand ein Akkuschrauber, eine Gasflasche, Reinigungsutensilien, sowie zwei angeschraubte LED-Strahler entwendet.



An einem weiteren Verkaufsstand wurde ein angebrachtes Vorhängeschloss aufgebrochen.



Hier wurde aus dem Weihnachtsverkaufsstand Modeschmuck im unteren vierstelligen Euro Bereich entwendet.



