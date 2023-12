Gestern Abend (14.

Euskirchen (ots) - Dezember) kam es um 20.15 Uhr am Eifelring in Euskirchen zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein Unbekannter befuhr mit seinem Pkw die Münstereifeler Straße aus Richtung Bundesstraße 51 kommend in Fahrtrichtung Euskirchen Innenstadt. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links auf den Eifelring in Fahrtrichtung Billiger Straße einzubiegen.

Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 46-jährigen Euskirchener, der die Münstereifeler Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr.



Um die Kollision zu verhindern, wich der 46-Jährige nach links aus und fuhr in einen ebenfalls aus Fahrtrichtung Bundesstraße 51 entgegenkommenden 39-Jährigen.



Die beiden Pkw kollidierten kurz vor dem Kreuzungsbereich Münstereifeler Straße / Eifelring.



Der Unfallverursacher flüchtete über den Eifelring in Fahrtrichtung Billiger Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Die beiden hinzugezogenen Rettungswagen konnten nach einer kurzen Untersuchung aller Beteiligten die Unfallstelle wieder verlassen.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Mercedes, E-Klasse.



Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer/in machen?



Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell