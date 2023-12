Am gestrigen Dienstag kam es gegen 7.23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 266 / Autobahnauffahrt Richtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Euskirchen-Wißkirchen (ots) - Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall befuhr die Bundestraße 266 aus Euskirchen kommend in Richtung Obergartzem und beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Köln abzubiegen.



Gleichzeitig befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal die Bundesstraße 266 von Obergartzem kommend in Fahrtrichtung Wißkirchen.

Beim Abbiegevorgang übersah der 22-Jährige den entgegenkommenden Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw von dem 21-Jährigen gegen einen dritten Pkw geschleudert wurde.



Hierbei handelte es sich um einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen, welcher die Bundesstraße 266 aus Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Obergartzem befuhr.



Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Die Pkw-Fahrer aus Kall sowie Hellenthal verletzten sich bei dem Unfall und wurden im Anschluss mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.



