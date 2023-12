Am gestrigen Dienstag (19.

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Dezember) kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen und einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Euskirchen.



Der 26-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Landstraße 210 aus Fahrtrichtung Weidesheim kommend in Fahrtrichtung Palmersheim.



Der 33-Jährige befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 56 aus Fahrtrichtung Kuchenheim kommend in Fahrtrichtung Odendorf.



Der Fahrradfahrer überquerte die Ampel bei Rot und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer.



Hierbei wurde der 26-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.



