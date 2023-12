(th) Am Donnerstagnachmittag (30. November 2023) entwendeten Unbekannte gegen 15.50 Uhr ein Fahrzeug aus dem Parkhaus am Messeturm, die Besitzerin erstattete Anzeige beim örtlich zuständigen 13.

Frankfurt (ots) - Polizeirevier.



Im Zuge der Ermittlungen konnte das Fahrzeug, ein Modell der Marke BMW, im Bereich der Heinrich-Stahl-Straße in Nied geortet werden. Zivile Polizeibeamte fuhren vor Ort und nahmen das gestohlene Fahrzeug unter Beobachtung.



Gegen 03.00 Uhr nachts (01. Dezember 2023) näherten sich drei Personen dem Fahrzeug und fuhren, bevor eine Festnahme erfolgen konnte, damit los. Als es gelang, dem Fahrzeug den Weg abzuschneiden, sprang der Fahrer aus dem noch rollenden Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer Nacheile wurde er eingeholt und festgenommen. Die Festnahme der beiden anderen Tatverdächtigen erfolgte direkt am Fahrzeug, welches nur kurz weiterollte und mit einem Polizeifahrzeug sowie einem unbeteiligten parkenden Fahrzeug kollidierte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden auf das 16. Polizeirevier verbracht, von wo aus sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.