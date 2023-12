(dr) Ein entlaufener Hund sorgte gestern Abend für eine Vollsperrung der A3. Der Hund konnte glücklicherweise wieder eingefangen und seinem Besitzer übergeben werden.

Frankfurt (ots) - Gegen 20:20 Uhr gingen über den Notruf zahlreiche Meldungen über einen Hund ein, der sich auf der Bundesautobahn A3 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und dem Parkplatz Hainbach befinden soll. Offenbar rannte das Tier zu diesem Zeitpunkt entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur in Richtung Köln. Mehrere Polizeistreifen der Autobahnpolizei Frankfurt und Langenselbold, des 19. Reviers und der Polizeistation Heusenstamm begaben sich nun auf die Suche.



Die Beamten entdeckten den Vierbeiner kurz darauf auf der Autobahn. Da dieser jedoch beharrlich die ganze Fahrbahn beanspruchte, musste diese für den Verkehr komplett gesperrt werden. Mit vereinten Kräften gelang es, den weißen Malteser einzufangen und seinem Besitzer zu übergeben. Offenbar war der Hund zuvor in einem unbeobachteten Moment vom Parkplatz entkommen.



Die Vollsperrung der A3 in Richtung Würzburg wurde gegen 21:55 Uhr aufgehoben. Der Verkehr hatte sich auf ca. 8 Kilometer gestaut.