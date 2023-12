(dr) Am gestrigen Samstag, den 2. Dezember 2023, nahm die Polizei zwei 23 und 26 Jahre alte Männer fest, die sich an einem im Bahnhofsviertel geparkten Fahrzeug bedienten.

Frankfurt (ots) - Nach einer Ortung mehrerer aus dem Pkw gestohlenen Geräte konnten die Tatverdächtigen in der Allerheiligenstraße angetroffen werden. Ein Unbekannter beschädigte jedoch zwei Polizeiwagen.



Zwei Geschädigte zeigten am Abend bei der Polizei einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Fahrzeug an. Ihr BMW stand zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr in der Moselstraße. Offenbar erbeuteten die Täter in diesem Zeitraum aus dem Pkw einen Rucksack und technische Geräte im Wert von über tausend Euro, unter anderem einen Laptop, ein Tablet und Kopfhörer.



Doch die Langfinger hatten Pech, dass die Ortungsfunktion der Geräte nun die Polizei auf den Plan rief, welche sie in die Allerheiligenstraße führte. Vor und in einem Lokal trafen die Beamten schließlich gegen 21:30 Uhr auf zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. Der 26-Jährige nahm beim Erblicken der Polizei umgehend die Beine in die Hand und versuchte noch zu entkommen. Nach kurzer Verfolgung ließen die Beamten bei ihm die Handschellen klicken. Bei dem 23-Jährigen fanden sie den entwendeten Rucksack auf. Der junge Mann wurden ebenso festgenommen. Im Bereich der Allerheiligenstraße konnten an mehreren Stellen verteilt schließlich auch die gestohlenen Geräte aufgefunden werden.



Für die zwei wohnsitzlosen Männer ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie müssen sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug verantworten.



Während der Festnahme der Tatverdächtigen beschädigte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand insgesamt vier Reifen an zwei Polizeifahrzeugen, die in der Klingerstraße abgestellt waren, sodass danach die Luft vollständig entwich. Zeugen sahen noch eine Person in Richtung Zeil davonlaufen. Der etwa 25- bis 30-jährige Mann soll etwa 175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe eine Mütze, eine grasgrüne Jacke und eine schwarze Jogginghose getragen. Die Ermittlungen dauern an.