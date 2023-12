Seit dem 29.11.2023 wird die 37-jährige Jennifer R.

Frankfurt (ots) - aus Thüringen vermisst. Frau R. könnte sich aufgrund persönlicher Veränderungen in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.



Zuletzt verdichteten sich Hinweise auf einen Aufenthalt im Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofs.



Frau R. kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 168 cm groß

- kurze dunkle Haare

- schlank

- bekleidet mit dunkler Wollmütze, rot-schwarzer Camouflagejacke,

schwarzer Baumwollhose, blau-lila Turnschuhen



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle