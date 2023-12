(fue) Ein 84-jähriger Geschädigter war am Dienstag, den 05.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023, gegen 12.45 Uhr, zu Fuß unterwegs über den Schelmenburgplatz.

Zuvor hatte er seine Bankfiliale besucht und dort Bargeld abgehoben, welches er in seine Tragetasche verstaut hatte. Unbemerkt näherte sich ihm von hinten auf dem Schelmenburgplatz eine unbekannte Person und entriss ihm die Tasche, in der sich die Barschaft in Höhe von etwa 1.000 EUR befand. Der 84-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.



Der Geschädigte beschreibt den Täter als 20-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Insgesamt schwarz gekleidet, mit Mütze.