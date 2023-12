(fue) Der 34-jährige Fahrer eines VW Golf war am Dienstag, den 05.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023, gegen 15.50 Uhr, auf der Comeniusstraße in Richtung der Usinger Straße unterwegs.

In Höhe des Anwesens Nummer 6 betrat ein 11-jähriger Junge zwischen zwei dort geparkten Autos heraus auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem Golf, wobei der Junge schwer verletzt wurde. Nach Erstversorgung wurde der 11-Jährige zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht.