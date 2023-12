(fue) Ein 33-jähriger Fußgänger war am Mittwoch, den 06.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023, gegen 21.00 Uhr, auf dem Gehweg der Baseler Straße in Richtung der Innenstadt unterwegs.



Etwa in Höhe der Mannheimer Straße kam ihm ein 67-jähriger Pedelecfahrer entgegen. Nach ersten Ermittlungen blieb der 67-Jährige mit dem Lenker seines Rades in der Jacke des Fußgängers hängen, stürzte zu Boden und verlor zunächst das Bewusstsein. Der Radfahrer erlitt dabei Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der 33-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich.