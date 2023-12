(fue) Ein 67-jähriger Frankfurter befand sich am Donnerstag, den 07.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023, gegen 00.10 Uhr, in der Filiale seines Bankhauses in der Berger Straße, um dort an einem Automaten Bargeld in Höhe von 100 EUR abzuheben.



Danach verließ er die Filiale und traf dort auf einen Rollerfahrer, welcher abgestiegen sei und ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entwendete. Danach habe sich der Täter in Richtung der Ringelstraße entfernt. Neben den 100 EUR Bargeld sollen sich noch die Krankenversicherungskarte und der Rentenausweis im Portemonnaie befunden haben.



Der Täter wird beschrieben als 20-25 Jahre alt, von südeuropäischem Erscheinungsbild, mit kurzen schwarzen Haaren. Zudem trug er eine dunkle Jeans und eine schwarz-glänzende Jacke der Marke "Moncler".