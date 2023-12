(lo) Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde gestern in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Frankfurt (ots) - Neben der Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte.



Gegen 09:00 Uhr traf eine Polizeistreife den 28-jährigen Wiesbadener in der Taunusstraße an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Wiesbaden vorlag.



Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die eingesetzten Beamten und der Erkenntnis, dass es nun in Richtung Justizvollzugsanstalt gehen sollte, zeigten sich bei ihm mehrere Wesenszüge. Von weinerlich bis aggressiv war alles dabei. Kaum klickten die Handschellen, wehrte er sich gegen die Festnahme und versuchte, durch Winden und Schlagen seiner Situation zu entkommen. Dies gelang ihm nicht.



Sowohl die Polizeibeamten als auch der 28-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Nach der Erstversorgung des Mannes ging die Fahrt in eine umliegende Justizvollzugsanstalt, die die Beamten mit der Einlieferung des 28-Jährigen beendeten.