(lo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Dezember 2023, gegen 01.30 Uhr, entwendete ein 29-jähriger Mann eine Spirituose aus einem Kiosk in der Moselstraße.

Frankfurt (ots) - Nachdem er von einem Mitarbeiter des Kiosks auf den Diebstahl angesprochen wurde, soll er das Diebesgut gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes geworfen haben.



Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte den Mann noch vor Ort antreffen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 29-Jährige aufgrund seines körperlichen Zustandes, der nicht in direktem Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe stand, mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Nachdem er dort versorgt und entlassen worden war, trat er vor den Augen der Polizeibeamten beim Betreten der Fahrbahn gegen einen vorbeifahrenden Rettungswagen. Die nächste Station für den Dreieicher war die Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums.



Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung verantworten.