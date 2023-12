(fue) Am Sonntag, den 11. Dezember 2023, gegen 14.30 Uhr, unterzog eine Polizeistreife in der Taunusstraße drei Männer im Alter von 18, 23 und 24 Jahren einer Kontrolle.

Frankfurt (ots) - Dabei konnte bei dem 24-Jährigen ein iPhone 14 Pro Max sichergestellt werden.



Noch während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 32-jähriger Geschädigter bei der Weihnachtsmarktwache und gab an, dass ihm beim des Besuchs des Marktes sein iPhone entwendet worden sei. Wie sich dann schnell herausstellte, handelte es sich dabei um das zuvor sichergestellte Modell. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.