(th) Am Samstag, den 09.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023, kam es zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Kiosks in der Bechtenwaldstraße. Der Täter flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später im Hesselbergweg festgenommen werden.



Der Mann betrat gegen 13.15 Uhr den Kiosk in der Bechtenwaldstraße und verlangte unter Vorlage einer E-Mail die Herausgabe einer Paketsendung. Nachdem die Mitarbeiterin das Vorzeigen eines Ausweises verlangte, entnahm der Tatverdächtige ein Paket hinter dem Tresen und flüchtete. Die Mitarbeiterin des Kiosks versuchte noch den Täter von der Flucht abzuhalten, wurde daran aber gewaltsam vom Täter gehindert.

Auf Grund der guten Personenbeschreibung konnte der Täter durch die alarmierten Streifen auf seiner Flucht festgestellt werden. Unbeeindruckt von der Polizei setzte er jedoch seine Flucht zunächst über Gärten, Zäune und Hinterhöfe fort, bevor er eingeholt und festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme leistete der Täter erheblichen Widerstand. Sowohl er also auch ein Polizeibeamter wurden dabei verletzt.



Der Täter wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.