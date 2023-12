(fue) Am Sonntag, den 10. Dezember 2023, gegen 19.20 Uhr, stieg ein 32-Jähriger an der Station Konstablerwache in die U-Bahn der Linie 4 in Richtung Hauptbahnhof ein.

Frankfurt (ots) - Im Waggon nahm er einen brandähnlichen Geruch wahr und musste feststellen, dass dort zwei Männer offensichtlich einen Joint rauchten. Nach seiner Aufforderung, dies zu unterlassen, entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in der der Geschädigte beleidigt wurde.



An der Haltestelle Dom/Römer stieg der 32-Jährige aus und wurde von den beiden unbekannten Männern auf den Bahnsteig verfolgt und weiter beschimpft.

Schließlich folgten sie ihm auf die Rolltreppe und schlugen auf ihn ein. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt, seine Brille zerstört. Durch den Sanitätsdienst des Weihnachtsmarktes wurden die Verletzungen behandelt. Die Schläger flüchteten.



Täterbeschreibung:



1. Täter: Etwa 30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, Vollbart. Bekleidet mit einem Mantel mit Fellkragen, einer grauen Mütze, einem weißen Pullover, schwarzer Hose und weißen Schuhen.



2. Täter: Etwa 25 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, Schnauzbart, kurze, schwarze Haare. Bekleidet mit einer grauen Hose, weißen Schuhen, grauer Jacke und grauem Pullover.