(fue) Ein Zeuge entdeckte am Montag, den 11. Dezember 2023, gegen 11.15 Uhr, eine israelfeindliche Farbschmiererei an der Metallverkleidung einer Mietbox für Fahrräder am Bahnhof Höchst.

Frankfurt (ots) - Die Schmiererei war etwa 350 cm groß und mit roter Sprühfarbe aufgetragen. Der Zeuge meldete seine Beobachtung umgehend dem 17. Polizeirevier.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhand sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511700 in Verbindung zu setzen.