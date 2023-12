(th) Am Dienstag, den 12. Dezember 2023, kam es in einer Uhren-Boutique in der Großen Bockenheimer Straße zu einem Diebstahl zweier hochwertiger Uhren.

Frankfurt (ots) - Der Täter ist flüchtig.



Gegen 12.00 Uhr betrat der unbekannte Täter die Boutique, öffnete eine Vitrine und entnahm daraus zwei hochwertige Uhren der Marke "Grand Seiko" im Gesamtwert von 67.000 Euro. Im Anschluss verließ er das Geschäft. Der Diebstahl wurde gegen 18.00 Uhr von den Mitarbeitern der Boutique bemerkt.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre alt, mittel-/osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einem braunen Schal, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen mit weißer Sohle. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche. Die Polizei ermittelt.