(lo) Ein besorgter Bürger meldete sich am Freitagabend (15.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) bei der Polizei und berichtete von einer "Polizeikontrolle" durch einen vermeintlichen Polizisten in der Wasserhofstraße.



Gegen 19.15 Uhr sei der 27-Jährige von einem Fahrer eines Opel Crossland mit Blaulicht auf dem Dach im fließenden Verkehr angehalten worden. Als der Angehaltene den "Polizisten" nach seinem Dienstausweis fragte, nahm dieser die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Offenbacher Landstraße.



Dank einer genauen Fahrzeugbeschreibung und der schnellen Reaktion der Polizei konnte der flüchtende Pkw auf einem Parkplatz in der Offenbacher Landstraße gestellt werden. Der Fahrer, der gerade mit Blaulicht aus dem Auto stieg, wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten neben dem Blaulicht auch Handschellen sichergestellt werden.



Der 45-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung verantworten.