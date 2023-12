(lo) In der Nacht von Freitag auf Samstag (16.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) sorgte ein betrunkener 20-Jähriger in Rödelheim für Aufsehen, als er eine regelrechte Zerstörungstour startete. Zeugen meldeten den Randalierer, der im Reinborner Weg und in der Schenckstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Er wurde festgenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall gegen 00.25 Uhr, als ein Mann gegen ein geparktes Auto schlug, sich anschließend auf die Motorhaube legte und mit seinen Schuhen gegen die Windschutzscheibe trat.



Ein weiteres in der Nähe geparktes Auto blieb nicht verschont, auch hier beschädigte der Täter die Frontverkleidung.



Aufmerksame Zeugen verloren den Randalierer kurz aus den Augen. Wenig später meldeten sich Anwohner der Schenckstraße, die einen Mann beobachtet hatten, der sich auch dort wahllos an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Die Personenbeschreibung passte auf den Randalierer vom Reinborner Weg.



Die Polizei reagierte unverzüglich und konnte den Mann in der Schenckstraße festnehmen.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den augenscheinlich stark alkoholisierten Tatverdächtigen in die Haftzellen des Zentralen Polizeigewahrsams.



Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.



Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.