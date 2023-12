(lo) In der Nacht zum Sonntag (17.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) kam es auf der Zeil zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, die im Rahmen einer Fahndung nach einem vorausgegangenen Raub eingesetzt waren.



Gegen 00:15 Uhr versperrte auf der Zeil in Höhe des Einkaufszentrums "MyZeil" ein 29-jähriger Mann einem Streifenwagens den Weg.

Er stellte sich dem Streifenwagen frontal in den Weg und weigerte sich, Platz zu machen.



Trotz mehrfacher Aufforderung verhinderte er die Weiterfahrt des Funkwagens und die Fahndungsmaßnahmen nach mehreren gesuchten Räubern.

Nachdem die eingesetzten Beamten aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren und ihm die Situation und die möglichen Folgen einer Behinderung der polizeilichen Maßnahmen verdeutlicht hatten, verlor der Mann völlig die Fassung und griff die Beamten verbal aggressiv an.



Dabei kam es zu Solidarisierungen mit dem Aggressor aus einer umstehenden Gruppe von 10-15 Personen.



Im Zuge dieser Konfrontation schüttete ein Begleiter des Angreifers einem Polizeibeamten ein Whisky-Cola-Gemisch ins Gesicht.



Durch konsequentes Einschreiten konnten die Beamten die Situation beruhigen, die beiden 29-Jährigen festnehmen und zur Dienststelle bringen.



Der Begleiter des Angreifers wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, da er sich im Zuge der Festnahme und des heftigen Widerstandes gegen die polizeilichen Maßnahmen leicht im Schulterbereich verletzt haben soll.



Beide Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.



Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Widerstandes, des tätlichen Angriffs, der Bedrohung und der Beleidigung gegen Vollstreckungsbeamten verantworten.