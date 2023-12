(dr) Am heutigen Dienstag (19.12.2023) kam es auf der A661 zwischen den Anschlussstellen Heddernheim und Eckenheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Mann verletzt wurde.

Der 47 Jahre alter Fahrer eines Range Rover befuhr gegen 10.45 Uhr die A661 in Richtung Egelsbach. Kurz vor der Anschlussstelle Eckenheim verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Range Rover prallte in der Folge gegen eine Betongleitwand, von welcher dieser abgewiesen wurde und kollidierte anschließend mit einem Lkw.



Der Fahrer des Range Rover trug bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen davon. Zur medizinischen Erstversorgung landete ein Rettungshubschrauber. Er kam schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die Fahrbahn der A661 war in südlicher Richtung bis ca. 11:30 Uhr voll gesperrt. Gegen 12:00 Uhr konnte der Verkehr wieder auf allen Fahrstreifen freigeben.



Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.