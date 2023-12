(dr) Ein sogenannter Geisterfahrer, welcher gestern (19.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) auf der B43 und auf der A3 unterwegs war, verursachte in den Abendstunden einen größeren Polizeieinsatz. Ein Autofahrer musste diesem sogar ausweichen und beschädigte dabei sein Fahrzeug.



Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Wagen gegen 21:20 Uhr von einer Tankstelle in der Nähe des Stadions auf die B43 auf, allerdings stadtauswärts entgegen der Fahrtrichtung. Er fuhr zunächst weiter bis zur Anschlussstelle Kelsterbach, an welcher er dann auf die A3 auffuhr. Auch hier war er immer noch komplett falsch unterwegs.



Über den Notruf gingen aufgrund der Irrfahrt zahlreiche Meldungen ein, sodass sich gleich mehrere Streifen von verschiedenen Autobahnpolizeien aus Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt auf die Suche nach dem Geisterfahrer begaben.



Im weiteren Verlauf bemerkte eine Polizeistreife in Höhe des Bürokomplexes "The Squaire" auf der Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg mehrere Fahrzeuge, welche die Lichthupe nutzten. Der gesuchte Pkw kam schließlich in Höhe der anschließenden Rollbahnbrücke zum Stehen und konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden.



Offenbar hatte der 83-jährige Fahrer, als er bei der Tankstelle falsch aufgefahren war, keine Möglichkeit mehr gefunden, um zu wenden. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.



Ein Autofahrer, welcher ihm ausweichen musste und dabei die Leitplanke touchierte, hatte einen Blechschaden zu beklagen. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Weitere Unfälle wurde bislang nicht bekannt. Zwischenzeitlich kam es ab dem Wiesbadener Kreuz zur Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Würzburg.



Der 83-jährige Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen nach Hause gefahren, sein Fahrzeug abgeschleppt.