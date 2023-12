(dr) Polizeibeamte haben gestern Abend (23.12.2023) im Bahnhofsviertel zwei Räuber festgenommen, die einem 24-Jährigen dessen Mobiltelefon und Geldbörse gewaltsam entwendet hatten.

Frankfurt (ots) - Der Geschädigte hielt sich gegen 20:35 Uhr im Bereich des "Kaisersack" auf, als die beiden Täter den 24-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray attackierten. In der Folge raubten sie dem dadurch in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkten Mann ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.



Alarmierten Polizeibeamten gelang es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen das Räuber-Duo in der Nähe aufzuspüren und festzunehmen. Bei einem der Männer fanden sie dann auch die Beute, bei dem anderen ein Reizstoffsprühgerät. Die Beweismittel stellten sie sicher. Die zwei 29 und 26 Jahre alten Männer kamen nach der Festnahme zunächst auf ein Polizeirevier.



Während der 29-Jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, ging es für den 26-Jährigen aufgrund eines offenen Haftbefehls in die Arrestzellen. Beide müssen sich wegen des schweren Raubes verantworten.