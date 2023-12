(dr) Zwei 19 und 24 Jahre alte Männer lieferten sich gestern Nachmittag (23.12.2023) auf der A5 ein mutmaßliches Straßenrennen.

Frankfurt (ots) - Die Polizei konnte beide Autofahrer anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Ihre Fahrzeuge mussten sie jedoch stehen lassen, die Beamten stellten sie sicher.



Die beiden jungen Männer fielen zunächst mehreren Zeugen auf, als sie gegen 15:00 Uhr am Bad Homburger Kreuz auf der A5 im Zufahrtsbereich von der A661 kommend mit ihren Pkw nebeneinander anhielten. Einer blieb auf dem Standstreifen stehen, der andere auf dem rechten Fahrstreifen. Offensichtlich unterhielten sich die jungen Männer noch über die geöffneten Seitenscheiben.



Im weiteren Verlauf beschleunigten sie dann ihre beiden Fahrzeuge stark und fuhren über die A5 in Richtung Darmstadt, wobei es zu mehreren verkehrsgefährdenden Situationen und Verkehrsverstößen gekommen sei. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.



Beide Autofahrer befuhren unter anderem noch die A3 und A661. Sie konnten schließlich von der Polizei in Offenbach angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihre Fahrzeuge, ein Audi RS6 und ein Audi R8, und ihre Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt. Zudem mussten sie ihre Führerscheine abgeben.



Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.



Im Fahrzeug des 19-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden, was ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge hatte.