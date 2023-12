(dr) Am späten Freitagabend (22.12.2023) kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Frankfurt (ots) - Ein 62-jähriger Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes gegen 23:35 Uhr die die A3 in Richtung Köln, als dieser zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Mönchhof-Dreieck nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzplanke fuhr. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug ins Schleudern, wobei es zu einer Kollision mit einem Lkw bzw. dem Anhänger kam. Nach dem Zusammenstoß kam der Mercedes auf der linken Spur zum Stehen.



Der schwer verletzte Autofahrer kam zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die A3 musste aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle zwischenzeitlich in Richtung Köln vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.