(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.12.2023) kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde.

Frankfurt (ots) - Nach derzeitigen Kenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Audi gegen 02:50 Uhr die A3 in Richtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Frankfurter Kreuz querte zu diesem Zeitpunkt ein Mann aus bislang unbekannten Gründen die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Hierbei erlitt dieser tödliche Verletzungen. Der 45-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin erlitten einen Schock.



Die A3 musste in Fahrtrichtung Würzburg für die weiteren Maßnahmen gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kelsterbach abgeleitet. Ein Sachverständiger wurde an der Unfallstelle hinzugezogen. Die Fahrbahn konnte erst gegen 06:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Die Identität des verstorbenen Mannes ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zu seiner Person und zum Unfallgeschehen dauern an.