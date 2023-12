(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) ließ die Polizei bei zwei 16 und 17 Jahre alten Dieben die Handschellen klicken. Auf der Suche nach Beute gerieten sie beim "Antanzen" an die falsche Person.



Zivilfahnder entdeckten gegen 02:00 Uhr im Bereich der Alten Oper die zwei verdächtigen Jugendlichen, welche zunächst versuchten, Passanten in Gespräche zu verwickeln. Dabei tasteten sie diese augenscheinlich auch nach Wertgegenständen ab, jedoch zunächst ohne Erfolg.



Daraufhin hefteten sich die Polizeibeamten unbemerkt an die Fersen des Duos, das sich nun mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Bereich des Oeder Wegs begab und nach Tatgelegenheiten umschaute. Doch weder bei den in der Straße abgestellten Fahrzeugen noch in den dortigen Hinterhöfen wurden die jungen Männer fündig.



Immer noch auf der Suche nach potenzieller Beute führte sie ihr Weg im weiteren Verlauf in die Bockenheimer Anlage, bis sie schließlich am Mozartplatz jemanden fanden, den sie in Diebesmanier und passend zur Örtlichkeit "klassisch antanzten". Doch ihr Gegenüber schien sich so gar nicht für die "Tanzeinlage" und das gleichzeitige Abtasten zu begeistern. Spätestens als sich das vermeintliche "Opfer" als Polizist zu erkennen gab, dürfte es auch ihnen gedämmert haben, dass ihr Treiben nun ein Ende hatte. Einen der Jugendlichen nahmen der zivilgekleidete Beamte und seine Kollegen noch vor Ort fest. Seinen Begleiter konnten sie nach einem kurzen Fluchtversuch ebenfalls festnehmen.



Die Diebestour führte die zwei 16- und 17-Jährigen für die weiteren Maßnahmen auf die Polizeiwache. Sie müssen sich wegen des versuchten Taschendiebstahls verantworten.