(th) Am Dienstag, den 26.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023 befuhr ein 40-Jähriger gegen 16.40 Uhr in Begleitung seiner Ehefrau und seiner zwei Kinder mit seinem PKW mit ukrainischer Zulassung die Babenhäuser Landstraße stadtauswärts, als ein Fahrzeug, besetzt mit zwei männlichen Personen, auf dieselbe Höhe wie der PKW des Geschädigten fuhr. Die beiden männlichen Insassen zeigten dem 40-Jährigen durch die Fensterscheibe einen Ausweis, der bei dem Geschädigten den Eindruck eines Dienstausweises erweckte; daraufhin stoppte der Geschädigte seinen PKW. Nun stieg der Beifahrer aus und führte bei dem Geschädigten eine Kontrolle durch. Er zeigte erneut den vermeintlichen Dienstausweis vor und erklärte in englischer Sprache, dass er eine Passkontrolle durchführe und nach verbotenen Gegenständen und Drogen suche. Im Verlauf der Kontrollsituation händigte der 40-jährige Geschädigte dem Unbekannten zwei Umschläge mit insgesamt 3000 Euro aus. Darüber hinaus zog der angebliche Polizeibeamte den Zündschlüssel des PKW des Geschädigten ab, behielt diesen, und stieg wieder zu dem Fahrer in das eigene Fahrzeug. Im Anschluss entfernten sich die beiden unbekannten Täter mit ihrem Fahrzeug über die Babenhäuser Landstraße stadtauswärts.



Der Beifahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 35 bis 40 Jahre alt, 185 cm bis 190 cm groß, kurze schwarze Haare; bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einer Hose mit unbekannter Aufschrift. Er trug schwarze Handschuhe und sprach Deutsch und Englisch.



Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann handelte.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 - 10800 zu melden.