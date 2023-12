(dr) Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstagmorgen (26.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023) in Bornheim in das Ladengeschäft eines Telekommunikationsunternehmens ein und machte fette Beute.



Gegen 05.50 Uhr näherte sich ein Mann in der Berger Straße einem Mobiltelefongeschäft aus südwestlicher Richtung und schlug mutmaßlich mit einem Nothammer mehrfach gegen die Eingangstür bis das Glas zerbrach.

Im Anschluss drang er in den Verkaufsraum ein, griff sich mehrere Smartphones aus der Auslage und verließ nach kurzer Zeit wieder den Laden. Er entfernte sich nach der Tat südwestlich in Richtung Höhenstraße und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbrecher erbeutete insgesamt zwölf Smartphones und verursachte dadurch einen Schaden von 12.000 Euro.



Bei dem Täter handelte es sich vermutlich um einen Mann, der von kräftiger Statur gewesen sei. Dieser war mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Die Kapuze war über den Kopf gezogen. Zudem war er vermummt (mutmaßlich mit Maske oder Sturmhaube) und trug schwarze Handschuhe. Er führte außerdem eine schwarze Umhängetasche mit sich.



Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.