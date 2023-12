(dr) Beamte des 8.

Frankfurt (ots) - Reviers nahmen am gestrigen Mittwoch, den 27. Dezember 2023, nach einer Körperverletzung einen 27-jährigen Mann fest. Auf der Polizeiwache zeigte er sich renitent und leistete Widerstand. Unter anderem biss er einer Polizeibeamtin in den Finger.



Gegen 23.00 Uhr kam es am Diesterwegplatz aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Geschädigter meldete sich telefonisch bei der Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 27 Jahre alter Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht einen 43-Jährigen geschlagen zu haben. Letzterer trug leichte Verletzungen davon.



Polizeibeamte verbrachten den Festgenommenen zur Identitätsfeststellung auf ein Revier. Bereits hier zeigte er sich aggressiv, schrie unentwegt und verweigerte jede Mitarbeit. Mutmaßlich stand er auch unter dem Einfluss von Alkohol und Rauschgift.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sollte er von der Dienststelle entlassen werden. Als ihm die Handfesseln abgenommen wurden, verhielt er sich erneut so aggressiv, dass es mehrere Beamte benötigte, um ihn zu kontrollieren und zu Boden zu bringen. Hierbei gelang es dem Mann einer Polizeibeamtin in einen Finger zu beißen. Glücklicherweise trug sie Handschuhe, sodass sie keine schwere Verletzung davontrug und weiterhin dienstfähig war.



Nach Durchführung einer Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung ging es für den 27-Jährigen, der sich nicht beruhigen ließ, in das zentrale Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs verantworten.