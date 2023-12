(dr) Zwei 20 und 22 Jahre alte Autoknacker waren gestern Abend im Gutleutviertel auf Diebestour, als Fahnder sie festnahmen.

Frankfurt (ots) - Die zivil gekleideten Beamten bemerkten die jungen Männer gegen 22:20 Uhr, wie sie an mehreren Autotüren zogen. Sie hielten sie daraufhin verdeckt unter Beobachtung. Im weiteren Verlauf stellten sie das Duo in der Schleusenstraße sitzend in einem Kleintransporter fest. Augenscheinlich durchsuchten sie das Fahrzeug nach Wertsachen.



Kurz darauf gaben sich die Fahnder den zwei Männern als Polizisten zu erkennen und ließen bei ihnen die Handfesseln klicken. Während der Festnahme leistete der Jüngere Widerstand und trug leichte Verletzungen davon. Er führte zudem griffbereit ein Messer mit sich. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.



Die Beamten setzten die beiden 20- und 21-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.