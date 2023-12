(th) In den frühen Morgenstunden des 28.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023 kam es auf der Bundesautobahn 3 unmittelbar vor der Anschlussstelle Kelsterbach in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte schwer verletzt wurden.



Gegen 03.30 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem PKW, einem Land-Rover, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Zufahrt der Anschlussstelle Kelsterbach und in der Folge die Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg. Hier kam es zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einem Smart. Sowohl der 33 Jahre alte Fahrer des Smart, als auch die 51-Jährige wurden dabei schwer verletzt. Der 33-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt, und musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Die Bundesautobahn 3 war bis 04.20 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Es bildete sich ein ca. 2 km Langer Rückstau.