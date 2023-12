(lo) Polizeibeamte haben gestern Abend (28.

Frankfurt (ots) - Dezember) in einem Wettbüro "Am Hauptbahnhof" einen Mann mit verkaufsfertig portionierten Betäubungsmitteln festgenommen.



Gegen 22.25 Uhr trafen Polizeibeamte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in einem Wettbüro auf einen 20-Jährigen, der im Besitz von rund 120 Gramm verkaufsfertig portionierten Betäubungsmitteln und einem Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich war.



Neben dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz konnte der Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen.



Er wurde in die Arrestzellen des Präsidiums eingeliefert und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.