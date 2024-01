(th) Am Freitag, den 29.

Frankfurt (ots) - Dezember 2023 kam es in der Siebenbürgenstraße zu einem Balkonbrand. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro.

Gegen 17.30 Uhr geriet, vermutlich ausgelöst durch die heiße Asche einer Zigarette, ein Karton auf dem Balkon in Brand. Dieser weitete sich dann auf den Balkon aus. Der Wohnungsinhaber, ein 37-jähriger Mann, lag derweil schlafend auf der Couch, wurde aber durch den starken Brandgeruch geweckt. Er verließ umgehend die Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Balkon. Der 37-Jährige wurde durch die Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.